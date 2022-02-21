Жители Салехарда возмущены отсутствием плановой медицинской помощи

Жители Салехарда возмущены тем, что не могут попасть к врачу, даже с ребёнком.

«Подскажите, кто знает, почему почти везде ограничения сняли, даже на массовые мероприятия не стали продлевать, но в поликлинику, как в детскую так и взрослую, не записаться? Задаёшь вопрос, когда откроют запись, никто не знает, отправляют в неотложку, если что-то экстренное. А если не экстренно, то лечиться не надо? Как будто нет других болезней кроме коронавируса и его разновидностей», – такой пост появился 21 февраля в группе «Подслушано в Салехарде».

В ответ представитель департамента здравоохранения Ямала заявил, что плановый приём действительно приостановлен. И предложил решить вопрос в индивидуальном порядке.

«Да, плановая помощь действительно приостановлена в связи с высокой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией и ОРВИ. Помощь в экстренной и неотложной форме оказывается в полном объеме. В случае возникновения необходимости консультации врача, не оказывающего на данный момент плановую помощь, вопросы решаются в индивидуальном порядке. Укажите, пожалуйста, в ЛС ФИО пациента и доктора, которого необходимо посетить», – написали представители ведомства.

«Это какое-то безобразие. К педиатрам не попасть на плановый прием с маленьким ребёнком!!! К дерматологу нужно было, так тоже не попасть, благо хоть в платных принимают. И это очень странно. У нас похоже в платниках короновирус не водиться. Так же и прививок не выбьешь плановых, ведь все закрыто. можно ведь было бы организовать прием хотя бы несколько врачей педиатров для детей без соплей и температуры так сказать. А то если приходишь и что то не так с ребёнком, так мамочка где вы раньше были и глаза на выкате от возмущения у врача. А как вовремя хочешь обратиться так не добьешься. У ребенка сыпь неизвестно от чего была, так даже элементарно анализов не допросишься!!! Хотя это минутное дело выписать бумажку! Когда это безобразие закончиться. Может, кто-то меня посчитает ненормальной, но уж извините уже просто достало и накипело», – написал ещё один пользователь под постом.

Салехард, Наталья Ефремова

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