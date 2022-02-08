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Вторник, 8 февраля 2022, 11:34 мск

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В Салехарде не работает молочная кухня из-за коронавируса и ОРВИ

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В Салехардской окружной больнице становила работу молочная кухня. Причина – массовое заболевание сотрудников коронавирусом и ОРВИ. Об этом сообщается в паблике самой СОКБ «Вконтакте».

Молочная кухня не будет работать с 8 по 14 февраля 2022 года.

Ранее из-за резкого роста числа больных COVID-19 крупные больницы Ямала остановили плановую помощь.

Салехард, Наталья Ефремова

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