В Салехарде не работает молочная кухня из-за коронавируса и ОРВИ

В Салехардской окружной больнице становила работу молочная кухня. Причина – массовое заболевание сотрудников коронавирусом и ОРВИ. Об этом сообщается в паблике самой СОКБ «Вконтакте».
Молочная кухня не будет работать с 8 по 14 февраля 2022 года.
Ранее из-за резкого роста числа больных COVID-19 крупные больницы Ямала остановили плановую помощь.
Салехард, Наталья Ефремова
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