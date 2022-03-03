Депздрав Ямала обещал не закрывать молочную кухню

В департаменте здравоохранения Ямала сообщили, что реорганизовывать молочную кухню в Салехарде не планируют. Таким образом в ведомстве отреагировали на сообщение в Сети о том, что молочная кухня летом может закрыться.

«На сегодняшний день молочная кухня работает в полном объёме. Продукция выдается. Никаких официальных документов о прекращении работы на сегодняшний день нет»,– уточнили в пресс-службе Депздрава в ответ на вопрос агентства «Новый День».

Сам пост о том, что учреждение может закрыться, появился в группе «В Салехарде» «ВКонтакте» 2 марта. Сообщение вызвало недоумение и разочарование у жителей.

«Кто-нибудь в курсе, в связи с чем в Салехарде хотят закрыть молочную кухню? Услышали такую новость, что летом их закрывают насовсем. Теперь либо будут компенсировать деньгами, либо продукцией из Пятерочки...честно говоря, мы в шоке. У нас на Севере и так нет ничего натурального. Куча просрочки, особенно в этих пятерочках и магнитах. Ходим на молочку 2,5 года и ни разу не было нареканий к качеству продукции! 3 раза в неделю свежее молоко. Творожок вообще отдельная тема. Ребёнок каждый раз ждёт его с молочки. Никакая «Агуша» и рядом не стояла! Да здание старое, но можно же как-то решить эту проблему... Да многие отказываются даже бесплатно получать. Но не раз слышала, что если б выдавали не до трёх лет, а детям постарше, даже на платной основе люди бы шли! Я не знаю, куда в таких случаях обращаться, но очень расстроена, что о детях думают в самую последнюю очередь....а может и не думают вовсе((((», – написал автор сообщения.

Салехард, Юлия Фролова

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