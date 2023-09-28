Родители в Салехарде собрали подписи против закрытия молочной кухни из-за реформы властей

В Салехарде всё-таки закрывают молочную кухню, теперь родители будут получать готовые каши и молочные продукты в «Пятёрочке» и заказывать на «Ozon». Салехард не единственный город, где произойдёт такая реформа – власти расширяют проект выдачи детского питания по электронным сертификатам на весь округ, то есть молочные кухни будут закрыты везде. Однако именно в Салехарде изменения вызвали недовольство – родители собрали подписи против закрытия молочной кухни. Депутат Заксобрания Ямала Елена Кукушкина передала их обращение в Госдуму, председателю комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной.

По словам г-жи Кукушкиной, набралось около 100 подписей. Родители считают, что поскольку на молочной кухне молочная продукция изготавливается на месте, она более натуральная и имеет короткий срок хранения, то есть более полезная для малышей. Пакетированные продукты в магазинах «Пятёрочка» не будут обладать такими преимуществами.

При этом сами работники кухни реформу поддерживают: они считают, что таким образом для них снижаются риски нарушения СанПиН, ведь здание старое, а переводить их никто не собирается. В Депздраве обещают предоставить им работу, так что без зарплаты они остаться не боятся.

О закрытии молочной кухни говорили ещё год назад, но тогда Депздрав уверял, что ничего не изменится.

Как рассказали агентству «Новый День» в департаменте здравоохранения Ямала сегодня, кухню закроют в конце 2023 года. Пилотный проект предоставления сертификатов для получения питания в сетевом магазине получил позитивные отклики от жителей Надымского района, поэтому его расширяют на весь Ямал. В качестве преимущества там называют тот факт, что жители будут выбирать продукты на свой вкус.

«Семьи с детьми из муниципалитетов, где работают магазины сети «Пятёрочка», получат электронные сертификаты на приобретение молочной продукции, каш, пюре и соков. Также у обладателей сертификатов будет возможность купить дополнительное питание на маркетплейсе «Ozon». Продукция аналогична той, что выдают на молочных кухнях округа: пастеризованная, термообработанная. Всего 20 наименований. Ежемесячный номинал в зависимости от льготной категории – от 800 до 6 500 рублей»,– сообщили в Депздраве.

Сертификат смогут получить беременные, кормящие женщины и малыши до трёх лет при наличии медицинских показаний, дети из малоимущих семей либо с инвалидностью, а также дети участников специальной военной операции в возрасте до трёх лет.

Депутат Елена Кукушкина ждёт ответ от г-жи Останиной. По его итогам будет принимать дальнейшие решения.

Салехард, Юлия Фролова

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