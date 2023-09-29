Молочную кухню ликвидируют не только в Салехарде, но и Лабытнанги

Молочные кухни на Ямале остались только в Лабытнанги и Салехарде. Они будут ликвидированы. Об этом сообщила первый заместитель директора Депздрава ЯНАО Мария Захарова. Вместо походов на молочную кухню родители получат сертификат на покупку продуктов в «Пятёрочке» и на «Озон». Сегодня в рамках прямого эфира г-жа Захарова постаралась убедить родителей в том, что продукты на молочной кухне не свежее, чем магазинные.

«Молочные кухни стались в том виде, в котором они существовали ранее, в Салехарде и Лабытнанги. В остальных медицинских организациях таких подразделений нет. Бытует мнение, что на молочной кухне молоко более натуральное. Но оно туда поставляется такое же пастеризованное и термически обработанное. Поставлять молоко необработанное термически нельзя – это риск заноса инфекции», – заявила г-жа Захарова в прямом эфире официального паблика ЯНАО «Вконтакте».

Она снова напомнила, что пилотный проект по выдаче родителям сертификатов на молочные продукты реализован в Надымском районе. Так как чиновники получили хорошие отзывы от жителей этого района, они решили расширить проект на все муниципалитеты, где есть возможность покупать продукты в «Пятёрочке». Пока точного числа районов и городов, где будут выдавать сертификаты, нет. Но власти прорабатывают возможность перевести на сертификаты все муниципалитеты.

«Мы стали выдавать сертификаты с помощью единой карты жителей Ямала «Морошка». Туда ежемесячно перечисляются денежные средства, которые можно использовать для приобретения продукции для детей. Это могут быть молочные смеси, молоко, творог, кефир, различные соки, каши, пюре, в зависимости от возраста ребёнка», – ещё раз повторила позицию Депздрава ЯНАО г-жа Захарова.

Ранее родители в Салехарде собрали около 100 подписей против закрытия молочной кухни. Депутат Заксобрания Ямала Елена Кукушкина отправила их обращение в Госдуму депутату Нине Останиной. Ответ от парламентария ещё не пришёл.

Салехард, Лабытнанги, Юлия Фролова

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