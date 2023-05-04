На Ямале жители смогут выбрать и оплатить продукты «молочной кухни» в «Пятёрочке»

На Ямале запустили пилотный проект, который облегчает получение продуктов «молочной кухни». Беременным женщинам и семьям с детьми выдадут сертификаты, на которые можно будет выбирать продукты в сетевом магазине и на электронной торговой площадке. Пока что проект действует только в Надыме и Пангодах. Подробности раскрывают в пресс-службе правительства Ямала.

С 1 мая ряд льготников могут приобрести молочную продукцию в магазинах «Пятерочка» и на «Ozon» по электронному сертификату, привязанному к «Единой карте жителя Ямала». Воспользоваться такой возможностью пока смогут 200 семей.

«Мерой поддержки могут воспользоваться беременные, кормящие женщины и дети до 3 лет при наличии медицинских показаний, дети из малоимущих семей либо с инвалидностью, а также дети до 3 лет участников специальной военной операции. Ежемесячный номинал сертификата зависит от категории получателя: для беременных и кормящих женщин составляет 800 рублей, для детей в возрасте до одного года – 6,5 тыс. рублей, для детей в возрасте от года до трех лет – 2 тыс. рублей»,– рассказывают в правительстве.

В перечне возможных к покупке продуктов 20 наименований – молоко, каши, творог, сметана, детское питание.

Если практика будет успешной, её распространят на все муниципалитеты.

Сертификат формируется в беззаявительном порядке органом социальной защиты населения и выдается одному из родителей, зарегистрированному в системе «Единая карта жителя Ямала».

Ранее для получения полноценного питания родитель должен был обратиться за рецептом в медицинскую организацию, а после получения рецепта в молочную кухню. Питание молочной кухни выдавалось в определенные часы и перечень продукции был ограничен.

Проект по предоставлению мер социальной поддержки гражданам с использованием электронного сертификата на территории Ямала реализован при поддержке Казначейства России, Национальной системы платежных карт и правительства ЯНАО.

Надым, Наталья Ефремова

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