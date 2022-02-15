В больнице Тарко-Сале остановили плановые приёмы из-за COVID-19

В Тарко-Салинской районной больнице остановили плановые приёмы. Об этом сообщили в самой больнице утром 15 февраля 2022 года. Причина – рост числа коронавирусных больных.

«В связи с увеличением числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Пуровском районе, а также количества вызовов врачей на дом в Тарко-Салинской ЦРБ временно приостановлена работа физиотерапевтического кабинета, а также оказание плановой терапевтической медицинской помощи», – говорится в заявлении медицинского учреждения.



Льготные рецепты врачи выписывают в дистанционном формате с последующей доставкой лекарственных препаратов пациенту на дом. Больным, находящимся на амбулаторном лечении с подтвержденным Covid-19, лекарственные препараты также доставляются на дом.

Больничные листы там тоже обещают выписывать дистанционно.

Помощь оказываются больным по профилям: кардиология, онкология, эндокринология, ревматология. Также ограничение не распространяется на оказание населению стоматологической помощи и прием пациенток в женской консультации ТЦРБ.

В больнице также пока идут профосмотры и диспансеризация.

В Салехардской больнице ситуация ухудшилась настолько, что пришлось закрыть не только всю плановую помощь, но и женскую консультацию.

Тарко-Сале, Наталья Ефремова

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