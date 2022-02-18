Власти Ноябрьска ищут учёных для анализа пробок в городе

Власти Ноябрьска заказывают научно-исследовательскую работу о транспорте и дорожной ситуации в городе. Чиновники хотят узнать пассажиропоток недавно брендированного общественного транспорта, а также количество пробок и способы борьбы с ними. За такую аналитическую работу из бюджета готовы отдать 2,9 млн рублей. Подрядчика ищут через госзакупки.

Цель работы – создание комплексной схемы организации дорожного движения Ноябрьска (КСОДД).

В техзадании аукциона говорится, что аналитики должны предложить чиновникам перечень инвестпроектов по строительству и реконструкции траснпортной инфраструктуры (например, новые развязки, мосты). А также оценить, сколько денег на это потребуется. В общественном транспорте нужно замерить пассажиропоток.

Аналитики должны указать администрации, почему возникают пробки. И предложить варианты их устранения. Возможно, предложить новые варианты светофорного регулирования и введение полос для общественного транспорта.

Также подрядчик должен будет спрогнозировать развитие общественного транспорта, спрос на него, а также рост числа большегруых и легковых авто в городе. «Программа разрабатывается на срок не менее 10 лет и не более чем на срок действия генерального плана города Ноябрьск», – говорится в материалах закупки.

Срок выполнения работы – 5 месяцев.

Летом 2021 года стало известно, что студия дизайнера Артемия Лебедева разработала логотип для общественного транспорта Ноябрьска. В портфеле контрактов «Пассажирских перевозок» можно найти два контракта на создание айдентики общественного транспорта. Оба по 300 тыс. рублей. Так как власти и предприятие не раскрывало подробности закупки, неясно, вся ли эта сумма или дизайнерам заплатили больше.

фото – скрин сайта студии Артемия Лебедева

Ноябрьск, Юлия Фролова

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