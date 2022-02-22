Власти Ноябрьска отменили поиск учёных для анализа пробок в городе

Власти Ноябрьска отменили поиск подрядчика для создания схемы дорожного движения в городе после запроса одной из компаний. С момента объявления аукциона на госзакупках прошло 5 дней.

Аукцион на поиск подрядчика для выполнения научно-исследовательской работы представители муниципальной власти объявили 17 февраля 2022 года. «Новый День» подробно писал о содержании работы, в том числе чиновники хотели бы увидеть способы борьбы с пробками в Ноябрьске. 22 февраля на платформе госзакупок появилось разъяснение на запрос от одного из потенциальных участников отбора.

Авторы вопроса спросили, почему в документации нет сведений о прежних схемах дорожного движения, если в техзадании говорится, что нужно выполнить актуализацию. А также попросили конкретизировать некоторые пункты ТЗ.

В ответ заказчик лишь сообщает, что закупку отменят. Сообщение об отмене закупки также размещено сегодня.

Будет ли она размещена повторно уже с корректировками в ТЗ – пока неясно.

Ноябрьск, Юлия Фролова

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