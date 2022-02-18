Новый Уренгой озеленят за 130 млн рублей: топиарии, цветы, деревья и кусты

Новый Уренгой комплексно озеленят в 2022 году за 130 млн рублей. Эти деньги пойдут на топиарии, изготовление вазонов, посадку деревьев, кустарников и цветов и уход за ними. Срок оказания услуг – до конца октября 2022 года. Подрядчика найдут на госзакупках.

Озеленять будут районы Южный, Северный, Коротчаево, Лимбяяха.

Согласно техзаданию, чиновники Нового Уренгоя уже придумали, где будут посажены новые деревья, кустарники и где разобьют клумбы.

Среди высаживаемых деревьев будут:

1) Ель обыкновенная (высотой не менее 4 м) – 204 шт.

2) Кедр Сибирский (высотой не менее 4 м) – 80 шт.

3) Ель колючая голубая (высотой не менее 4 м) – 80 шт.

4) Сосна кедровая (высотой не менее 4 м) – 80 шт.

Среди кустарников:

1) Спирея Дугласа – 575 шт.

2) Рододендрон – 925 шт.

3) Калина– 100 шт.

4) Сирень- 285 шт.

5) Роза иглистая– 700 шт.

6) Роза морщинистая – 1335 шт.

7) Боярышник – 505 шт.

8) Яблоня сибирская– 105 шт.

9) Вишня изобильная – 100 шт.

10) Барбарис Тунберга– 901 шт.

Боярышник и сирень планируют посадить в том числе на улицах ул. Индустриальная, ул. Магистральная. Также кустарники высадят на площадке по адресу ул. 26 съезда КПСС. Кустарники появятся и в Восточном, на площади Памяти.

В клумбах Нового Уренгоя этим летом должны появиться бархатцы, петуния, цинерария, герань, капуста декоративная. Клумбу, например, разобьют на выезде из аэропорта, напротив ТЦ «Солнечный», на съезде с виадука, под виадуком, возле памятника Первопроходцам, в сквере Белые ночи. Подробнее – в галерее. Напротив мэрии сделают панно из цветов в виде триколора.

Некоторые вазоны для цветов нужно будет изготовить – их эскизы есть в документации.

Топиарные фигуры оригинальностью новоуренгойцев не удивят – это медведи, олени, совы и спортсмены. Ими украсят, например, территорию рядом с виадуком, участок рядом с БЦ «Полярная сова», территорию у «Звёздного». Сов поставят у привокзальной площади.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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