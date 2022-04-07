Тюменский подрядчик в два раза снизил стоимость озеленения Надыма с 26 млн рублей

Стоимость работ по озеленению Надыма упала в два раза в результате торгов – с 26 млн рублей до 12 млн рублей. Причём контракт получила фирма, которая сейчас оспаривает в УФАС аукционную документацию конкурса по озеленению Нового Уренгоя.

Подрядчиком озеленительной кампании в Надыме в 2022 году будет фирма «Д-Марк» из Тюмени. В прошлом году она также получала контракт администрации Надымского района на уход за насаждениями на 18,5 млн рублей.

В 2022 году компания «Д-Марк» согласилась за 12,3 млн рублей выполнить работы, которые изначально муниципальные надымские чиновники оценили в 26 млн рублей. Это посадка цветочной рассады в цветочницы, вазоны и их установка, монтаж, устройство цветников. В том числе при озеленении будут использоваться бегония, петуния, декоративная капуста, бархатцы, виола, цинерария.

Работы нужно выполнять в Надыме до сентября 2022 года.

Параллельно проводится и аукцион по поиску подрядчика для выполнения озеленения Нового Уренгоя. Максимальная цена контракта в газовой столице – 130 млн рублей.

Надым, Наталья Ефремова

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