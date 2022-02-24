Авиакомпания «Ямал» приостановила полёты в Краснодар

Авиакомпания «Ямал» до 2 марта 2022 года приостановила полёты в Краснодар. Пассажирам предлагают оформить возврат билетов или переоформить билеты на более поздние даты вылета. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале перевозчика 24 февраля 2022 года.

Приостановка связана с решением Росавиации из-за напряжённой ситуации на границе.

Салехард, Наталья Ефремова

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