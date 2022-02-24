российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 24 февраля 2022, 12:57 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Авиакомпания «Ямал» приостановила полёты в Краснодар

фото – сайт правительства ЯНАО

Авиакомпания «Ямал» до 2 марта 2022 года приостановила полёты в Краснодар. Пассажирам предлагают оформить возврат билетов или переоформить билеты на более поздние даты вылета. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале перевозчика 24 февраля 2022 года.

Приостановка связана с решением Росавиации из-за напряжённой ситуации на границе.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Ямал, Сибирь, Политика, Россия, Транспорт,