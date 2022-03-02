АТК «Ямал» отменяет полёты в Краснодар до 8 марта, альтернатива – Сочи

Авиакомпания «Ямал», согласно требованиям Росавиации, не возобновляет полёты в аэропорт Краснодара. Ограничения продлены до 3:45 мск 8 марта 2022 года. Рейсы авиакомпании «Ямал» в аэропорт Краснодара, запланированные к вылету в период со 2 по 8 марта, отменены. Об этом сообщает паблик департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО 2 марта в «Вконтакте».
Там предлагают альтернативный способ добраться на Юг – через Сочи.
«Прямые рейсы в аэропорт Сочи и обратно выполняются по расписанию:
по воскресеньям Салехард – Сочи – Салехард
по субботам Новый Уренгой – Сочи – Новый Уренгой
по пятницам Тюмень – Сочи, обратный рейс в Тюмень каждое воскресенье».
Департамент приводит номер колл-центра: 8-800-234-44-02 (бесплатно по России), либо можно написать вопрос в раздел «Обратная связь» на сайте авиакомпании «Ямал».
Салехард, Наталья Ефремова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube