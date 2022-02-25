На Ямале осудили чиновника, который подделывал результаты экологических испытаний (ВИДЕО)

На Ямале осудили чиновника, который за взятки подделывал результаты экологических экспертиз. Речь идёт о заместителе директора филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по УрФО» (ЦЛАТИ) по ЯНАО Сергее Куприенко. По решению суда он должен провести 8 лет 6 месяцев в колонии строгого режима и выплатить штраф в 700 тыс. рублей. Об этом сообщает 25 февраля 2022 года пресс-служба следственного управления СК Ямала.

Там напоминают фабулу уголовного дела.

«В Ноябрьске в 2019 и 2020 годах замдиректора филиала «ЦЛАТИ по УрФО» в ЯНАО получил через посредников взятки от гендиректора ООО «СеверАвтоТранс» в сумме более 350 тыс. рублей. Результат – решение вопросов, связанных с получением положительного результата по протоколам испытаний, заключений нефтесодержащих отходов и твёрдых остатков от сжигания нефтесодержащих отходов и передачей отходов на утилизацию», – поясняют в следственном управлении.

Злоумышленник действовал в интересах организации, у которой заключен договор с иным юрлицом на выполнение работ, связанных с рекультивацией земель, переработкой нефтешлама и обустройству кустовых площадок на месторождениях нефти и газа.

Г-на Куприенко, напомним, обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие) и п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконные действия (бездействие).

ЦЛАТИ находится в ведении Росприроднадзора.

Ноябрьск, Юлия Фролова

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