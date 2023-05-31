В Ноябрьске чиновники «зарабатывали» взятки на разливах «Газпромнефти»

Следователи сообщили о суде над ещё одним сотрудником ЦЛАТИ (подконтролен Росприроднадзору). Он вместе с осужденным ранее заместителем директора ямальского филиала Сергеем Куприенко придумал схему, как заставлять платить взятки подрядчика «Газпромфнефть Ноябрьскнефтегаз». Схема строилась вокруг экологии – работ по восстановлению загрязнённых нефтяниками участков.



События, описанные в уголовном деле, происходили в Ноябрьске в 2020 году. Упомянутый г-н Куприенко и ведущий инженер ямальского филиала ЦЛАТИ г-н Шустиков сделали так, чтобы подрядчик АО «Газпромнефть-ННГ» не смог вовремя рекультивировать почвы, загрязнённые нефтью. «Осуждённые выдвинули требование гендиректору подрядчика передать им 210 тыс. рублей за содействие в ускорении отбора проб земель, ускорения лабораторных исследований и дачи заключения. При этом все эти действия входили в их служебные полномочия. Руководитель коммерческой организации в несколько этапов передал им требуемую сумму», – рассказали в следственном управлении СК Ямала.



Деньги мужчины разделили.

Ранее силовики рассказывали, что Сергей Куприенко не просто волокитил проведение проб. Он пробы подделывал.



Согласно приговору суда, г-н Куприенко должен отправиться в колонию на 8 лет 6 месяцев и уплатить штраф в 530 тыс. рублей. Ведущий инженер г-н Шустиков отделается штрафом в 2 млн рублей. С обоих осуждённых взысканы в доход государства суммы, полученные ими в результате преступления – 90 и 120 тыс. рублей.



Сотрудники ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по УрФО» по ЯНАО признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконные действия (бездействие), группой лиц по предварительному сговору).

Взяткодателя решили не наказывать в связи с его деятельным раскаянием.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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