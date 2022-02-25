Власти Ямала снова попробуют продать акции детского центра в Тюменской области

Власти Ямала опять запланировали продать пакет акций «Центр отдыха и оздоровления «Дружба-Ямал». Лагерь находится в Тюменской области, на Салаирском тракте. Его планировали продать ещё в 2019 году. Однако с тех пор, видимо, продажа не сдвинулась с места.

О намерении продать акции свидетельствуют поправки в план приватизации на 2022-2024 годы, которые принимает правительства Ямала.

Автономному округу принадлежит 25% акций. Цена не указана. Ранее пакет акций выставляли за 38 млн рублей.

В правительстве ЯНАО сообщали, что в 2009 году округ планировал, что будет проводить в центре отдыха студенческие и корпоративные мероприятия. Но с 2012 года Ямал ничего там не организовывает. Более того, регион не видит перспектив развития этого центра. Там уточняли, что «Дружба-Ямал» не соответствует современным требованиям для качественного проведения мероприятий и комфортного пребывания детей и молодежи Ямала.

Салехард, Тюмень, Наталья Ефремова

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