Следственный комитет России завёл телеграм-канал для связи с жителями

Следственный комитет России завёл канал в мэссенджере «Телеграм» для оперативной связи с жителями регионов. Ссылка: t.me/infocentrskrf. В нём также публикуются новости о работе следственного комитета. Главная особенность – здесь граждане смогут напрямую обратиться в СКР, в том числе оставить обращение и для председателя Александра Бастрыкина. Телеграмм канал называется Информационный центр СКР, как и специальное подразделение в СКР, которое создано внутри ведомства для вазимодействия с населением.

«Информационный центр – новое подразделение, созданное Александром Бастрыкиным для круглосуточного взаимодействия с населением и оперативного реагирования на обращения граждан», – уточняют в пресс-службе СКР.

Обратиться туда можно и с помощью соцсетей. Как отмечают следователи, особой популярностью пользуется аккаунт в «Инстаграм» @infocentrskrf. Для пользователей «ВКонтакте» также доступна круглосуточная связь через приёмную председателя СК России vk.com/preimnaya_bastrikina и группу Информационного центра vk.com/infocentrskrf; в Одноклассниках – через группу ok.ru/group/61254572769397.

В СКР напоминают и традиционный способ связи – телефонный номер: 8-800-100-12-60. Обращения граждан разбиты на несколько тематических блоков, за которые отвечают разные операторы:

– «Ребёнок в опасности»;

– «Телефон доверия»;

– «Остановим коррупцию»;

– «Давление на бизнес»;

– «Справочная информация».

В СКР уточняют: ежедневно в информационный центр поступает более 800 звонков и сообщений от граждан со всей страны. Структура ежесуточно докладывает Александру Бастрыкину о результатах взаимодействия с гражданами.

Салехард, Юлия Фролова

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