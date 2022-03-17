На Ямале взятки в пять раз превышают среднероссийский уровень

Размер средней взятки на Ямале в 5 раз выше, чем в среднем по России. По итогам 2021 года средний размер взятки в ЯНАО составил 2,5 млн рублей. По России – 486 тыс. рублей. Об этом сообщил замначальника управления МВД по ЯНАО Игорь Романюк, выступая перед депутатами Заксобрания Ямала 17 марта с отчётом о работе полиции за 2021 год.

«В прошлом году выявлено 49 преступлений коррупционной направленности, в том числе 30 фактов взяточничества, из которых 26 совершены в крупном и особо крупном размере. Сотрудниками полиции в прошлом году установлены 32 лица, совершивших коррупционные преступления, из которых 23 привлечены к уголовной ответственности, включая высокопоставленных должностных лиц», – рассказал г-н Романюк. Подробностями полицейский не поделился.

При этом в 2021 году полиция выявила намного больше преступлений, связанных с освоением бюджетных средств, чем годом ранее. 68 преступлений в 2021 году против 28 преступлений.

Г-н Романюк уточнил, что во взаимодействии со следственным комитетом и прокуратурой в бюджет ЯНАО дополнительно возмещено 400 млн рублей в рамках расследования уголовного дела, связанного с хищением бюджетных средств. Что за уголовное дело, он не пояснил.

По словам полицейского, коррупцию продолжают находить и в сфере ТЭК. «Выявлено 5 фактов коммерческого подкупа должностных лиц организаций, осуществляющих деятельность по добыче нефти и газа», – заявил докладчик.

Игорь Романюк уточнил, что сотрудники предприятий ТЭК не только замечены в коррупции, но и в налоговых преступлениях. «Во взаимодействии с фискальными органами и следственным комитетом усилен контроль за ситуацией в налоговой сфере. Широкое распространение получили факты сокрытия, в том числе предприятиями ТЭК, денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и сборов. Общая сумма ущерба составила 796 млн рублей. В результате принятых мер в бюджеты различного уровня возмещено 375 млн рублей», – заключил г-н Романюк.

Салехард, Юлия Фролова

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