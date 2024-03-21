На Ямале средняя сумма взятки составила 1,3 млн рублей по итогам 2023 года. Об этом сообщил начальник управления МВД округа Сергей Костенко на заседании Заксобрания Ямала 21 марта 2024 года.

«Число пресечённых силами полиции преступлений в сфере противодействия коррупции выросло на треть. В том числе в 2 раза фактов взяточничества. Средний размер взятки составляет 1 млн 300 тыс. рублей. Значительно увеличилось количество пресечённых коррупционных преступлений в коммерческих организациях», – сказал генерал-майор.

Салехард, Наталья Ефремова

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