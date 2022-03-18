В Губкинском мужчину осудили за уклонение от службы

В Губкинском осудили мужчину, который уклонился от службы в армии. 22-летний житель города игнорировал повестки и дважды не явился в военкомат без уважительных причин. Ему назначили штраф.

Уголовное дело расследовал Пуровский межрайонный отдел СУ СК по ЯНАО. Квалификация – ч.1 ст.328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

«В 2021 году местный житель, состоящий на учете в военном комиссариате, дважды уведомленный о явке в комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы, на призывной пункт не явился. Осужденный не представил каких-либо оправдательных документов своей неявки, тем самым, уклонился от призыва на военную службу. В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину и раскаялся», – рассказали в следственном управлении.

Суд оштрафовал его на 25 тысяч рублей.

Губкинский, Юлия Фролова

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