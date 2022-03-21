В Лабытнанги возбудили уголовные дела в отношении мужчин, отказавшихся служить

В Лабытнанги возбуждены уголовные дела в отношении мужчин, которые уклонялись от призыва на военную службу.

«20-летний житель города Лабытнанги и 26-летний житель поселка Харп, состоящие на учёте в военном комиссариате, в 2021 году были уведомлены о явке в комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы. Однако призывники в указанные сроки на призывной пункт не явились, заявив об отказе служить в Вооруженных силах РФ. При этом каких-либо оправдательных документов своей неявки они не представили», – говорится в материалах следственного управления СК Ямала.

Мужчины подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

Ранее в Губкинском осудили мужчину, который также не явился в военкомат. Суд оштрафовал его на 25 тысяч рублей.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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