Тимченко ушёл из совета директоров «Новатэка» после введения в отношении него санкций

Геннадий Тимченко покинул совет директоров газодобывающей компании ПАО «Новатэк». Как уточнили в пресс-службе предприятия, он сделал это по собственному желанию. С 21 марта 2022 года г-н Тимченко больше не входит в СД. Ранее стало известно, что он попал под санкции «Евросоюза», связанные с военной спецоперацией на Украине.

Напомним, месторождения и лицензионные участки «Новатэк» расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе. Компания зарегистрирована в Пуровском районе Ямала.

В СД компании «Новатэк» также до последнего времени входили: Арно Ле Фолль, представитель концерна «Тоталь», с которым у «Новатэка» есть совместные проекты, ещё один представитель этой иностранной компании Доминик Марион, и ещё один француз – член совета директоров компании VINCI Робер Кастень.

Москва, Салехард, Юлия Фролова

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