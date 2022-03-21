Путин 21 марта встретится с губернатором Ямала Артюховым

Президент Владимир Путин планирует в понедельник, 21 марта, встретиться с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Встречу анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт агентство «РИА Новости».

«Путин продолжает работу с регионами, и сегодня глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов будет у президента, будет разговор по региональным делам», – сказал Песков журналистам, уточнив, что встреча будет публичной.

Москва, Салехард, Наталья Ефремова

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