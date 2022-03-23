На Ямале осудят сотрудника «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» из-за смерти ребёнка

В Ноябрьске будут судить сотрудника АО «Газпромнефть-ННГ», который отвечал за состояние футбольного стадиона. По версии следствия, он не закрепил футбольные ворота, они упали на голову мальчику, причинив сильнейшую травму. За жизнь ребёнка боролись больше месяца, но спасти его, к сожалению, не удалось.

Обстоятельства трагедии раскрывают 23 марта 2022 года в следственном управлении СК Ямала.

Как уточнили в ведомстве, ЧП случилось 14 сентября 2021 года. На стадион, который должен был охраняться, проникли дети, которые решили поиграть в футбол.

«В ходе игры футбольные ворота упали на голову мальчику 2009 года рождения. От полученной открытой черепно-мозговой травмы ребенок скончался 22 октября в больнице»,– уточняют в СУ СК.

В ходе следствия выяснилось, что стадион принадлежит компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Следить за его состоянием должен был начальник спортивно-оздоровительной службы управления социально-бытового обеспечения этой компании.

Мужчина, по версии следователей, знал, что футбольные ворота на стадионе для мини-футбола не соответствуют требованиям безопасности и не введены в эксплуатацию. Но ничего не делал: не предпринял мер по запрету их эксплуатации, не закрепил их, не запретил доступ на стадион посторонних.

В ходе следствия сотрудник свою вину не признал. «Ноябрьскнефтегаз» не предпринял мер, направленных на поддержку семьи погибшего мальчика.

При этом следователи установили и ещё одно обстоятельство, которое косвенно способствовало трагедии.

Доступ на стадион должна была контролировать охранная фирма: ООО ЧОП «Беркут-ПЛЮС». «В организации работы ЧОП выявлено нарушение, что послужило основанием внесения в адрес руководства компании представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений закона»,– утончили в СУ СК Ямала.

Дело сотрудника «дочки» «Газпромнефти» направлено в суд.

Ноябрьск, Юлия Фролова

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