В школе Ямала на ребёнка упали незакреплённые футбольные ворота

Школу в Шурышкарском районе оштрафовали за травму ребёнка на физкультуре – на мальчика упали футбольные ворота. Прокуратура начала проверку после ЧП в Шурышкарской СОШ.

«В октябре 2022 года ученик, находясь в спортзале школы, в результате падения на него незакреплённых футбольных ворот, получил телесные повреждения. Причиной явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей со стороны руководства образовательного учреждения, допустившего эксплуатацию футбольных ворот без закрепления», – пояснили в прокуратуре.

Прокурор района внёс представление, а также в отношении директора школы возбудил административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций).

Три виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Суд назначил руководству школы штраф в 10 тыс. рублей.

Смертельный случай произошёл в 2021 году на стадионе «Газпромнефть ННГ» в Ноябрьске – на мальчика упали футбольные ворота, он получил травму головы и скончался.

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»