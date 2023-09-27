Прокуратура выясняет как и почему на ребёнка упали футбольные ворота в Лабытнанги

Прокуратура подключилась к проверке ЧП в спорткомплексе «Арктика» в Лабытнанги, где на ребёнка упали футбольные ворота. Инцидент произошёл 10 сентября. Мальчик получил травмы.

Как сообщили сегодня в прокуратуре, уже установлено, что ворота не были закреплены.

«В связи с произошедшим несчастным случаем организованы проверочные мероприятия в отношении собственника спортивных объектов в части соблюдения им требований федерального законодательства, а также технических стандартов и ГОСТов при эксплуатации детских игровых площадок, стадионов и кортов»,– добавили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее о поверке сообщили в СУ СК Ямала.

Пострадавший – ребёнок 2016 года рождения.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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