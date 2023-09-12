На Ямале в очередной раз на ребёнка упали футбольные ворота

В Лабытнанги на ребёнка упали футбольные ворота, он получил травмы. ЧП случилось 10 сентября на площадке спорткомплекса «Арктика». Следователи проводят проверку.

Пострадавший – ребёнок 2016 года рождения.

«Сотрудниками территориального подразделения СКР проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении Следкома.

Это не первое ЧП такого плана на Ямале. В октябре 2022 года ворота упали на ученика школы в Шурышкарском районе. А весной 2022 года аналогичное падение ворот привело к смерти мальчика. Это случилось на стадионе компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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