В Новом Уренгое владелец хостела убил вахтовика, который убил охранника

Агрессивноее поведение выпившего вахтовика в хостеле Нового Уренгоя привело к трагедии – погибли двое мужчин. ЧП случилось 20 марта 2022 года. Обстоятельства выясняют сотрудники следственного отдела СУ СК ЯНАО.

«Вахтовик по окончании рабочей смены остановился перед отъездом в хостеле Нового Уренгоя. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 42-летний мужчина повёл себя агрессивно в отношении сотрудника хостела, в результате чего у него случился конфликт с охранником заведения. Обидевшись, мужчина вооружился ножом, и, действуя умышленно, нанёс охраннику не менее шести ударов в область туловища. После чего хозяин хостела, желая отомстить постояльцу за своего сотрудника, нанёс мужчине множество ударов ногами по туловищу, причинив ему телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Оба пострадавших – охранник и вахтовик – были доставлены в больницу, где скончались в результате полученных травм», – рассказали в пресс-службе следственного управления СК Ямала 23 марта 2022 года.

В отношении рабочего-вахтовика возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В отношении владельца хостела – по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Решается вопрос об избрании к обвиняемому меры пресечения.

Новый Уренгой, Юлия Фролова

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