В Новом Уренгое осудят владельца хостела, который убил своего гостя

В Новом Уренгое будут судить хозяина хостела, который убил своего постояльца. Поводом для нападения владельца бизнеса на гостя стало поведение самого гостя – пьяный вахтовик зарезал охранника гостиницы. Инцидент произошёл 20 марта 2022 года.

Обстоятельства ЧП напоминают в следственном управлении СК Ямала.

«Вахтовик по окончании рабочей смены остановился перед отъездом в хостеле Нового Уренгоя. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 42-летний мужчина спровоцировал конфликт с охранником заведения, который пресёк его противоправные действия. Обидевшись, мужчина вооружился ножом и нанёс охраннику не менее 6 ударов в область туловища. После чего хозяин хостела, желая отомстить постояльцу за своего сотрудника, нанёс мужчине множество ударов ногами по туловищу. Оба пострадавших – охранник и вахтовик – были доставлены в больницу, где скончались в результате полученных травм», – объясняют следователи.

Уголовное дело в отношении вахтовика, который зарезал охранника гостиницы, закрыто в связи со смертью обвиняемого.

А вот владельца хостела ждёт суд. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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