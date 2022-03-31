В Тарко-Сале с крыши Роспотребнадзора на мать с ребёнком сошёл снег

Следователи проверяют информацию из соцсетей о том, что в Тарко-Сале на женщину с коляской упал снег с крыши. Информация появилась в паблике «Сплетни Тарко-Сале» 30 марта 2022 года. Место происшествия – мкр. Комсомольский 13. В посте сообщается, что снег повредил детскую коляску и что женщина в результате ЧП пострадала. В группе есть видео, на котором засняты сугробы снега возле здания Роспотребнадзора. По версии автора видео, с крыши этого учреждения упала глыба.

«Руководитель СУ СК ЯНАО Андрей Егоров поручил руководителю Пуровского МСО организовать проверку по опубликованной информации. По результатам будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении пресс-службе ведомства.

Представители муниципального образования сообщили, что вопрос взят на контроль департаментом транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района.

«Нежилое здание находится в федеральной собственности (Роспотребнадзор). Направлено требование по очистке крыши от снега и дальнейшему недопущению скопления снежных масс на кровле здания. Планируется привлечение к ответственности обслуживающей организации. У ребёнка испуг, основной удар пришёлся на мать. Ушиб в районе темечка, гематомы в области правого предплечья. После осмотра врачей они отправлены домой. Здоровью ничего не угрожает. Главой поручено установить виновных и компенсировать затраты на повреждённую коляску, либо приобрести новую», – рассказали в муниципалитете.

Тарко-Сале, Наталья Ефремова

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