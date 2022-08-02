В Салехарде ТСЖ заплатит за падение снега с крыши на ребёнка

Жительница Салехарда взыскала с ТСЖ компенсацию из-за падения снега с крыши на её ребёнка. Инцидент произошёл в апреле 2022 года. Помощь в обращении в суд оказала прокуратура, рассказали в надзорной инстанции 2 августа.

«Возле дома по ул. Губкина на заявительницу и её ребенка с крыши упали скопления снега. Падение явилось следствием ненадлежащего выполнения ТСЖ «Изумрудный город» своих обязанностей по содержанию общего имущества дома. В этой связи прокурор города в отношении председателя товарищества возбудил административное дело по ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания жилых домов). Кроме того, направлен иск в суд о взыскании компенсации морального вреда»,– рассказали в прокуратуре Ямала.

Суд взыскал с ТСЖ в пользу ребёнка 20 тыс. рублей.

Салехард, Наталья Ефремова

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