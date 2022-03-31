Власти Ямала разрешили давать подрядчикам аванс до 70% по госконтрактам

На Ямале власти увеличивают сумму аванса, который могут получить подрядчики. В постановлении правительства округа указано, что подрядчики могут получить до 70% от суммы контракта по объектам, которые входят в адресную инвестиционную программу. Правда, несколькими частями. А вот 50% аванса можно получить без дополнительных условий.

В пресс-службе правительства округа уточнили, что такие льготы введены как меры поддержки застройщиков.

«Изменения вносятся с целью поддержки строительной отрасли и застройщиков для сохранения темпов строительства в сложных внешнеэкономических условиях. Возможность получения аванса является мерой поддержки исполнителя по контракту, а также может стать определяющим фактором при поиске закупок в нынешних условиях. Кроме того, аванс позволяет исполнителю без траты личных средств подготовиться к работам, найти субподрядчика, организовать поставку необходимых материалов», – говорится в пояснениях пресс-службы правительства Ямала.

Поправки внесены в правила формирования и реализации адресной инвестиционной программы ЯНАО.

В Тюменской области депутаты в марте 2022 года приняли поправки в законодательство, согласно которым заказчик вправе дать подрядчику аванс в размере до 90 процентов от цены контрактов.

Салехард, Юлия Фролова

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