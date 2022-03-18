Тюменские власти готовы авансировать подрядчиков на 90%

Депутаты думы Тюменской области 18 марта на внеочередном заседании единогласно приняли новый закон «Об отдельных мерах по обеспечению устойчивости экономики Тюменской области». Документ представил зампредседателя комитета облдумы по экономической политике Виктор Рейн.

«Законопроектом устанавливаются отдельные меры по обеспечению устойчивости экономики Тюменской области, применяемые при осуществлении закупок, товаров, работ услуг для обеспечения нужд региона в условиях ухудшения геополитической и экономической ситуаций, – сказал Рейн. – В частности, предлагается определить перечень существенных условий контрактов, заключённых до 1 января 2023 года, которые могут быть изменены по решению правительства Тюменской области в случае, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения».

При этом, согласно законопроекту, при изменении существенных условий контракта власти вправе дать подрядчику аванс в размере до 90 процентов от цены контрактов.

Замгубернатора Сергей Шустов, присутствовавший на заседании думы уточнил, что это далеко не весь перечень мер, который будет приниматься. «Самая большая проблема сейчас – это повышение стоимости и дефицит строительных материалов и оборудования. И большие процентные ставки, которые поднялись в три раза на кредиты для наших строительных организаций. Это может оттянуть сроки завершения тех объектов, строительство которых они ведут. Поэтому это самая первая и необходимая мера», – сказал Шустов.

По его словам, кроме этого попутно возникает много других проблем. В частности, речь о необходимости замены оборудования или материалов, производство которых будет приостановлено в связи с санкциями.

«Поэтому Минстрой России отрабатывает и другие меры поддержки для того, чтобы строительная отрасль выстояла, национальные проекты и стоящие по ним задачи были вовремя исполнены», – сообщил замгубернатора.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»