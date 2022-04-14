Семья всемирно известной шахматистки Горячкиной пожаловалась губернатору Артюхову на травлю

Семья известной во всём мире шахматистки Александры Горячкиной написала открытое письмо губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову из-за трудового конфликта. Отец Александры – тренер. Он работает в «Полярной шахматной школе А.Карпова» в Салехарде. Учреждение окружное. В открытом письме говорится, что руководство школы вынуждает Юрия Горячкина уволиться из-за личной неприязни. В департаменте спорта ЯНАО заявили, что проводили проверку и не нашли нарушений, которые бы доказывали ущемление интересов членов семьи Горячкиных.

Открытое письмо губернатору от Горячкиных появилось в ямальских пабликах. Авторы письма уверяют, что руководитель Полярной шахматной школы Павел Потапов испытает неприязнь к ним и занимается травлей Юрия Горячкина. В обращении указывают на то, что руководитель якобы получил свой пост благодаря дружбе его отца с директором Депспорта на Ямале – Андреем Масановым.

«Дискриминация и личная неприязнь со стороны директора выражается в размере заработной платы, угрозах увольнения, различных придирках с «ценными указаниями», авторитарного отношения по недолжностным обязанностям. Он вынудил уволиться знающих свое дело сотрудников, принял «нужных» людей. Сейчас под угрозой увольнения Юрий Горячкин, ветеран труда, заслуженный тренер России, тренерский стаж 35 лет – тренер Александры», – говорится в письме.

Авторы письма считают, что именно губернатор должен вмешаться, так как Депспорта стоит на стороне руководства школы.

«Директор департамента по физкультуре и спорту ЯНАО А.В. Масанов доволен супер-мега-отчётами. Судя по информации из интернета, которую никто не опроверг, месячная премия порядка 500 000 рублей сотрудника «с нужной фамилией» соизмерима с годовой зарплатой Александры. И это, по мнению А.В. Масанова, правильно с продолжением озвученного нам вывода: «Вы зазнались». Гордиться нам есть чем, и за свою работу нам не стыдно», – замечают Горячкины.

И приводят список успехов Горячкиной Александры и Горячкиной Оксаны (сёстры) за 2021 год: Олимпиада – золото (поздравление Президента РФ), мдаль ЧМ – золото, Кубок Мира – серебро, медаль ЧЕ – золото, медаль ПЕ – бронза, медали всероссийского уровня – 6.

Авторы письма обращают внимание губернатора на то, что школа, по их мнению, экономит на них и не оплачивает в полной мере затраты на участие в соревнованиях.

Из Депспорта агентству «Новый День» пришёл комментарий по обозначенным в письме проблемам. Там считают, что нарушений нет. Не подтверждают и экономию на компенсации расходов, которые несут спортсмены.

«Руководство школы осуществляет свою деятельность в рамках трудового законодательства РФ, основанного на взаимном уважении, объективной оценке труда каждого работника. Руководство школы требует соблюдать служебную дисциплину, выполняет свои обязательства перед сотрудниками. Накануне проведена всесторонняя комплексная проверка школы, в том числе, по реализации программ спортивной подготовки в части выездных мероприятий. Нарушений, связанных с необеспечением соревновательной практики Горячкиной А.Ю. и Горячкиной О.Ю., не установлено», – говорится в ответе департамента физкультуры и спорта ЯНАО.

Неофициально собеседник агентства поясняет, что конфликт между г-ном Потаповым и г-ном Горячкиным есть, но назвать это травлей и ущемлением нельзя. Недопонимание могло возникнуть потому, что Юрий Горячкин часто уезжает, чтобы сопровождать дочерей на значимых турнирах. А руководство школы просит соблюдения дисциплины.

Салехард, Юлия Фролова

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