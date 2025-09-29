Бюджет Ямала даст денег шахматной школе после судов с тренером Горячкиным

Власти Ямала вынуждены выдать субсидию «Полярной шахматной школе Анатолия Карпова» на погашение долгов из-за проигранных судебных споров. Размер субсидии – 1,9 млн рублей.

Скорее всего, деньги понадобились на выплату тренеру Юрию Горячкину, который продолжительное время отсуживает у школы различны компенсации после трудового спора.

На этот раз г-ну Горячкину удалось взыскать со школы надбавки за подготовку спортсменов, которые занимают призовые места. Речь идёт о подготовке его дочери Александры Горячкиной к Кубку мира по шахматам среди женщин в 2023 году. Там она получила первое место.

В ноябре 2024 года г-н Горячкин попросил выплатить ему эту надбавку. Однако ему отказали, так как с 19 октября 2022 года по 14 ноября 2023 года он не исполнял свои трудовые обязанности. Сам же тренер уточнил, что не работал по вине ответчика – поскольку был незаконно уволен и впоследствии решением суда восстановлен на работе.

Суд первой инстанции согласился со спортсменом. Но школа подала апелляцию. Апелляция тоже встала на сторону г-на Горячкина.

«Суд первой инстанции пришёл к верному выводу о том, что трудовые обязанности с 19 октября 2022 года по 14 ноября 2023 года не исполнялись Горячкиным Ю.А. по вине работодателя, в связи с незаконным увольнением. При этом Ю.А. Горячкин на протяжении 11 лет являлся единственным тренером спортсмена Горячкиной А.Ю. (за исключением одного месяца непосредственно перед кубком мира, 2023); тренировочный процесс не приостанавливался и в период вынужденного прогула, поскольку Ю.А. Горячкин является отцом Горячкиной А.Ю.», – говорится в объяснении суда.

Со школы взыскали 1,3 млн рублей – долги по выплате надбавки, компенсацию за задержку в выплате – 143 тыс. рублей, компенсацию морального вреда 10 тыс. рублей, расходы по оплате услуг представителя – это ещё 20 тыс. рублей.

Наталья Ефремова

