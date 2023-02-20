Заслуженный тренер РФ, шахматист Горячкин взыскал с окружной школы компенсацию морального вреда

Конфликт руководства Полярной шахматной школы в Салехарде и тренера Юрия Горячкина продолжается в суде. В феврале 2023 года Юрий Горячкин доказал, что его незаконно привлекли к дисциплинарной ответственности в прошлом году, ему также удалось взыскать моральную компенсацию с учреждения.

Напомним, о конфликте стало известно весной 2022 года – семья известных шахматистов Горячкиных написала открытое обращение на имя губернатора Дмитрия Артюхова. Оно распространилось в соцсетях и СМИ. По версии спортсменов, руководитель шахматной школы Павел Потапов вынуждал Юрия Горячкина уволиться из-за личной неприязни. При этом в окружном департаменте спорта агентству «Новый День» тогда сообщали, что никаких нарушений со стороны работодателя по отношению к тренеру не нашли.

Зато нарушения нашёл суд.

Суть спора была такова: в апреле 2022 года г-ну Горячкину объявили выговор из-за того, что его не было на рабочем месте в течение нескольких дней в марте. За этот период ему не выплатили зарплату. Тренер оспаривал в суде привлечение к ответственности. Как выяснилось в ходе процесса, Горячкин был в Москве на сборах и оказывал помощь в подготовке к чемпионату Европы своей дочери, которая представляет округ на турнирах.

В ходе судебного процесса нашлись документы, свидетельствующие о том, что руководитель шахматной школы знал о командировке, были приказы и даже выдавались командировочные.

В итоге суд признал незаконными приказы о привлечении к ответственности Горячкина. Также со школы в пользу тренера взыскали средний заработок за 6 рабочих дней – 54,7 тыс. рублей, компенсацию за задержку в выплате зарплаты, компенсацию морального вреда в 50 тыс. рублей, расходы на адвоката в 45 тыс. рублей.

Сейчас врио руководителя школы значится Алексей Дегтярёв. Павел Потапов с ноября 022 года не является руководителем учреждения.

В 2021 году Юрию Горячкину было присвоено почётное звание «Заслуженный тренер России».

Салехард, Юлия Фролова

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