Шахматист Горячкин восстановился на работе в Салехарде после конфликта с директором спортшколы

Ещё один судебный процесс в Салехарде завершился в пользу заслуженного тренера РФ, шахматиста Юрия Горячкина. Он смог отсудить у Полярной шахматной школы Анатолия Карпова ещё 3 млн 350 тыс. рублей и восстановиться на работе.

Конфликт между экс-руководителем школы Павлом Потаповым и тренером Горячкиным стал публичным в 2022 году весной. Тогда в Сети появилось открытое письмо семьи Горячкиных (дочери тренера являются известными шахматистками) на имя губернатора Дмитрия Артюхова, в котором утверждалось, что руководство школы вынуждает Юрия Горячкина уволиться. В Депспорта тогда сообщали, что нарушений в действиях руководства учреждения нет, хотя неофициально конфликт признавали.

Осенью г-на Горячкина всё-таки уволили – причиной стал прогул.

Ещё во время своей работы в школе, после получения выговора весной 2022 года, Горячкин обратился в суд первый раз. Он смог доказать, что выговор был необоснованным. Ему также удалось взыскать со школы компенсацию.

Во второй раз Юрий Горячкин пошёл в суд уже после увольнения. По его словам, он не был ознакомлен с документами, которые должны быть изданы в случае увольнения за прогул.

Представитель шахматной школы спорить не стал и принял все требования г-на Горячкина. По итогам суда Юрия Горячкина также восстановили в должности тренера. Со школы взыскали средний заработок за время вынужденного прогула с 19.10.2022 по 14.11.2023 – 3,2 млн рублей. А также компенсацию морального вреда 50 тыс. рублей и расходы на адвоката – 50 тыс. рублей. Решение было принято в ноябре 2023 года.

Отметим, что Павел Потапов, с которым конфликтовал тренер, уже не является директором школы.

Салехард, Наталья Ефремова

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