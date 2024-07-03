У ямальских спортшкол олимпийского резерва будет централизованная бухгалтерия

Власти Ямала централизуют бухгалтерию спортивных школ. Решение коснётся по крайне мере двух спортшкол олимпийского резерва – «Полярной шахматной школы Анатолия Карпова» и школы имени Ахатовой. Заниматься расчётами теперь будет единая бухгалтерия на базе ГАУ «Центр спортивной подготовки», говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В ходе оптимизации планируется проведение организационно-штатных мероприятий. Всем сотрудникам будет предложено трудоустройство, уточнили в правительстве. Специалистам предложат вакансии в централизованной бухгалтерии.

Продолжат ли школы делать закупки самостоятельно – пока остаётся вопросом. Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отмечал, что централизация закупок может помочь бороться с коррупцией.

Директора надымской спортшколы «Арктика» обвиняют в хищениях. По версии следователей, управленец с помощью пособника завысила стоимость оборудования для реабилитации детей-инвалидов.

Салехард, Наталья Ефремова

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