В Надыме директора спортшколы обвиняют в хищении миллионов при закупке тренажёров для инвалидов

Директора надымской спортшколы «Арктика» обвиняют в хищениях. По версии следователей, управленец с помощью пособника завысила стоимость оборудования для реабилитации детей-инвалидов. В итоге цена инвентаря для адаптивного спорта выросла с 9 млн 516 тыс. рублей до 16 млн 150 тыс. рублей. Расследование уже завершено. Директора спортшколы будут судить. Подробности уголовного дела сообщают в следственном управлении СК Ямала.

По данным агентства «Новый День», на скамье подсудимых окажется экс-директор спортшколы Ольга Демченко и один из подрядчиков. Г-жа Демченко пыталась скрыться на территории соседнего государства, однако была задержана.

Материалы расследования

В 2022 году в надымской школе по окружной программе должны были создать Центр развития адаптивного спорта. На это из бюджета округа выделили деньги. Директор школы решила, по версии следствия, часть этих денег присвоить.

Согласно фабуле дела, деньги г-же Демченко помогал похитить подрядчик – постоянный контрагент спортивной школы. Именно он нашёл подставное лицо, перекупщика, который должен был купить у компании-изготовителя тренажёры для детей с ограниченными возможностями здоровья и потом втридорога продать их школе. Этим перекупщиком стал родственник подрядчика. Ему помогли зарегистрировать ИП в Москве (чтобы вызывать меньше подозрений).

Как сообщают следователи, директор спортшколы сама лично резервировала тренажёры у компании-изготовителя, чтобы перекупщик имел возможность приобрести их.

«При достоверно известной обвиняемым реальной стоимости реабилитационного оборудования, зарезервированного у компании – изготовителя в сумме 9 млн 516 тыс. рублей, стоимость этих же тренажёров при приобретении их через перекупщика возросла до 16 млн 150 тыс. рублей. Спортшколе причинён материальный ущерб в сумме 6 млн 634 тыс. рублей»,– говорится в сообщении следователей.

Была и вторая попытка похитить деньги.

«Директор зарезервировала в компании – дистрибьютере два тренажёра на общую сумму 1 млн 190 тыс. рублей. Её пособник составил от имени перекупщика коммерческое предложение, увеличив стоимость тренажеров до 2 млн 510 тыс. рублей. Однако выяснилось, что на счёте спортшколы собственные денежные средства в объёме, достаточном для софинансирования договора, отсутствуют. Таким образом обвиняемые свой умысел до конца не довели»,– пояснили в Следкоме Ямала.

Экс-директора обвиняют в преступлении, которое описано в ч. 4 ст. 160 УК РФ. Предпринимателя – в пособничестве в растрате в особо крупном размере (по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Обвиняемые не признали свою вину и оказывали активное противодействие в ходе предварительного следствия. Раскрывать преступление помогали сотрудники РУ ФСБ России по Тюменской области.

Надымский район, Наталья Ефремова

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