Власти Ямала ввели выплаты для семей погибших и раненых в ходе спецоперации на Украине

Власти Ямала утвердили выплаты членам семьи военных, которые погибнут во время спецоперации на Украине. Выплату также получат бойцы, которые будут ранены в ходе конфликта. Пока что данных о гибели военных с Ямала нет, такой мерой поддержки, к счастью, пока пользоваться некому.

Согласно документу, в случае гибели (смерти) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР, осуществляется единовременная выплата в 3 млн рублей в равных долях каждому члену семьи.

В случае ранения бойца осуществляется единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

Средства будут в случае необходимости брать из резервного фонда автономного округа.

Ранее аналогичные выплаты ввели другие субъекты. К сожалению, известия о гибели бойцов из ХМАО, Тюменской и Курганской областей приходят нередко.

Салехард, Юлия Фролова

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