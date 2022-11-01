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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 1 ноября 2022, 10:37 мск

Новости Ямал

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Власти Ямала уравняли в выплатах добровольцев и военнослужащих в зоне СВО

На Ямале уравняли в выплатах и льготах добровольцев отряда БАРС, мобилизованных и военнослужащих, участвующих в СВО на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Решение было принято после того, как семья погибшего добровольца (житель Ноябрьска) обратилась за помощью в общественную организацию из-за отказа в выплатах. Ситуацией заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, а власти Ямала тогда сообщили, что отказ связан с неурегулированностью законодательства. В правительстве в середине октября поясняли, что уже правят нормативные акты, чтобы исправить положение дел.

Теперь семьи добровольцев также имеют право на льготы: компенсацию в 70% за детский сад; выплату, в случае, если ребёнок детский сад не посещает; субсидию для обучения в вузе (не более 200 тыс. рублей в год).

В случае гибели участника СВО (в том числе добровольца отряда БАРС) семьи получают 3 млн рублей.

В случае ранения боец получает выплату в 1 млн рублей.

Салехард, Юлия Фролова

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