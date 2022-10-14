Чиновники ЯНАО отказали в выплате семье погибшего добровольца, Бастрыкин поручил провести проверку

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за отказа чиновников ЯНАО произвести выплаты погибшему добровольцу из Ноябрьска. Речь идёт о бойце добровольческого отряда БАРС Сергее Паликове. Он погиб 26 августа в зоне СВО. Семья, получив отказ в выплатах, обратилась в общественную организацию «Ветераны России». Именно общественники направили запросы в генеральную прокуратуру и СКР. В правительстве ЯНАО пояснили: отказ связан с пробелами в законодательстве, сейчас законных оснований для выплат нет. Однако чиновники меняют законодательство, чтобы исключить такие случаи.

Дочь погибшего участника СВО, Ирина Громова, рассказала, что 19 июня 2022 года её отец отправился добровольцем от военкомата Ноябрьска, а погиб 29 августа в селе Покровское Донецкой Народной Республики.

«Семье погибшего сообщили, что в их случае полагается только выплата в соответствии с указом президента РФ от 5 марта 2022 г. № 98, а в выплате от правительства ЯНАО отказано по причине того, что доброволец не являлся военнослужащим и ему не положена справка о том, что он погиб при участии в специальной военной операции», – рассказали в общественной организации.

Не стали выдавать семье и удостоверение ветерана боевых действий, обосновав это тем, что нужно подтверждение о направлении для участия в военной операции.

«Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководству главного военного следственного управления СКР организовать доследственную проверку в связи с поступившей жалобой от родственников российского добровольца. Кроме того, руководителю СУ СК России по ЯНАО Егорову поручено оказать всю необходимую помощь семье погибшего», – говорится в сообщении следственного комитета России.

В правительсве Ямала сообщили, что уже правят региональное законодательство, чтобы исключить такие случаи. «Действительно, на федеральном уровне отсутствовала правовая база для определения статуса таких людей, поэтому первоначальный ответ был отрицательным, но дочери сразу разъяснили, что процесс оперативный, законодательство в этой области совершенствуется каждый день. Ситуация сразу же взята на контроль, сейчас вносятся изменения в региональное законодательство в оперативном порядке. Деньги будут выплачены, дочь находится на связи со специалистами органов соцзащиты», – уточнили власти ЯНАО.

В общественной организации «Ветераны России» между тем отмечают, что до сих пор статус добровольцев не уточнён. В конце августа Минобороны сообщало, что готовит законопроект, который позволит этот вопрос урегулировать и назначать пенсии по потере кормильца семьям добровольцев, погибших в ходе спецоперации на Украине. Однако до сих пор нормативные документы не разработаны.

Ноябрьск, Юлия Фролова

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