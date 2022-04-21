Следственный комитет записал видео: как гражданину подать заявление через «телеграм» ВИДЕО

Следственный комитет России записал обучающее видео – как любой гражданин может через мессенджер «телеграм» обратиться в ведомство. СКР открыл телеграм-канал в марте 2022 года.

В обучающем ролике уточняют, что принимать заявления будут круглосуточно. «На связи будет сотрудник информационного центра, который вникнет и организует рассмотрение вашего обращения»,– говорится в ролике.

Там же приводится пример грамотного обращения, в котором указаны необходимые для рассмотрения заявления данные автора.

Москва, Юлия Фролова

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