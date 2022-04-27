В Новом Уренгое хотят открыть гипермаркет «Лента»

Власти Нового Уренгоя ведут переговоры с ритейлером «Лента» по вопросу открытия гипермаркета. Об этом стало известно в ходе отчёта главы города Андрея Воронова 27 апреля 2022 года.

«Идут переговоры с федеральной сетью «Лента». Земельный участок площадью более 3,5 га под гипермаркет определён в северной части. Получены технические условия на подключение к сетям. Район реализации проекта перспективный – вокруг строится много жилых домов, а это значит, что у будущих жильцов будет крупный магазин в шаговой доступности», – говорится в официальном телеграм-канале Нового Уренгоя.

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Новый Уренгой, Юлия Фролова

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