«Лента» в Новом Уренгое откроется в 2024 году

Гипермаркет «Лента» должен открыться в Новом Уренгое в 2024 году. Об этом сообщили 27 октября 2022 года представители городской администрации в своём телеграм-канале.

Там также назвали место строительства магазина – участок в северном районе города (на пересечении улиц Мира и Окружная). «Общая площадь здания – около 10 тыс. кв.м (из них торговые площади – 7 тыс. кв.м). Для жителей города будет создано более 180 рабочих мест», – пишут представители мэрии.

Подробности проекта озвучены после встречи главы города Андрея Воронова с представителями ритейлера.

Ранее городские власти говорили, что участок под строительство перспективный, потому что «вокруг строится много жилых домов».

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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