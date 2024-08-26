В Новом Уренгое встала стройка гипермаркета «Ленты»

В Новом Уренгое застопорилось строительство гипермаркета «Лента». Ритейлер обещал построить магазин в 2024 году. Но сегодня в ходе открытого общения губернатора Дмитрия Артюхова с жителями выяснилось, что возникли трудности. Участок выбран в северном районе города (на пересечении улиц Мира и Окружная).

«Там у самой «Ленты» с подрядчиком возникли сложности. Стоимость, цены, материалы. Пока стоят, активной стройки на сегодня нет. Но мы контролируем ситуацию, никто не отказывается от обязательств, но возможно сроки сдвинутся», – сообщил новый глава города Антон Колодин.

Глава региона обещал поторопить представителей компании «Лента».

«Сложно повлиять на большую торговую сеть. Но обещания нужно выполнять, коллеги планировали к нам прийти. Наверное, это не самый острый вопрос, но для комфорта в той зоне это нужно. Давайте мы их постараемся чуть-чуть подтолкнуть», – пообещал губернатор Дмитрий Артюхов.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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