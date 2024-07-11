Магазин «Лента» в Новом Уренгое откроется позже планируемого срока

Гипермаркет «Лента» откроется в Новом Уренгое позже, чем планировалось. Ранее мэрия сообщала, что торговый объект запустят в 2024 году. Но теперь власти называют новый срок – 2025 год.

«По информации инвестора, реализация проекта по строительству гипермаркета «Лента» продолжается. В настоящее время решаются организационные вопросы в части изменения подрядчика, поэтому срок реализации проекта может измениться и сдвинуться на 2025 год», – написали представители мэрии в официальном тг-канале нового главы города Антона Колодина. Место строительства – на пересечении улиц Мира и Окружная).

Городские власти называли участок под строительство перспективным, потому что «вокруг строится много жилых домов».

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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