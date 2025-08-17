«Лента» отложила на неопределённый срок открытие магазина в Новом Уренгое

Гипермаркет «Лента» в Новом Уренгое не строится – проект находится на паузе. Как сообщил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с жителями, проблема возникла из-за дороговизны заёмных денег. Ранее задержку открытия магазина объясняли трудностями с подрядчиком, и на прошлой встрече с новоуренгойцами г-н Артюхов предлагал чиновникам чуть-чуть «подтолкнуть» ритейлера к открытию. Но не случилось.

«Город развивается и в нём точно это будет успешно. Сами видите, что ставки высокие и это очень мешает. Я слышал, что планы они отложили. Неправильно говорить отказались, но отложили. Много что по стране переносится. Все надеемся, что ситуация стабилизируется – ставки начинают снижаться, это позволит проекты реализовывать. Кстати, в новой галерее (огромное задние галереи-променад, которое строит «Газпром» – прим.ред.) запланировано определённое торговое помещение. И в том числе новые сети там появятся», – пообещал губернатор на встрече с жителями Нового Уренгоя.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

