Власти Нового Уренгоя обещают исполнить поручение Артюхова и построить гостиницу

В Новом Уренгое появится качественная гостиница, как просил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Об этом стало известно во время доклада заместителя главы города Ивана Нефидова 27 апреля 2022 года. Какой именно отель будет построен в Новом Уренгое – неясно.

«По поручению губернатора ЯНАО проработан вопрос привлечения в город инвестора, готового построить гостиницу, а также новых застройщиков жилой недвижимости. Гостиница планируется формата 5 звёзд. Номерной фонд – 150 номеров. В планах – строительство медицинского центра в северной части города. Проект – в разработке. Это будет многопрофильный центр, в том числе первый на Ямале центр профпатологии», – цитируют г-на Нефидова в официальном тг-канале города.

В декабре 2021 года глава Ямала Дмитрий Артюхов заявил, что отсутствие в Новом Уренгое современной гостиницы и нехватка мест в отелях – это недоработка команды муниципальных управленцев. Он попросил главу города Андрея Воронова предоставить параметры проекта к середине года. «Надеюсь, что к традиционным летним поездкам я увижу конкретику – кто будет развивать этот проект», – говорил зимой губернатор.

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Новый Уренгой, Юлия Фролова

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