Силовики выявили новые эпизоды в деле извращенца из Нового Уренгоя

Силовики вскрыли новые эпизоды в деле извращенца, который отправлял детям развратные ролики и фото в соцсетях. Он вёл с детьми беседы на тему секса. Его уже осудили, он отбывает наказание. Теперь его будут судит повторно. Об этом сообщают в следственном управлении СК по ЯНАО 2 мая 2022 года.

Обвиняемый 1969 года рождения. Он совершал преступления на территории разных регионов, в том числе и в Новом Уренгое. Его жертвами стали 19 детей в возрасте от 10 до 15 лет из разных регионов.

«В 2015 году мужчина через социальную сеть подыскивал детей в возрасте 10-15 лет и вступал с ними в переписку. В ходе общения он направлял несовершеннолетним собеседникам фотографии, видеозаписи и сообщения, в которых вёл с детьми циничные беседы на сексуальные темы. Своими противоправными действиями обвиняемый нарушил право детей на своевременное сексуальное воспитание и нравственное развитие, причинив им моральный вред и психологическую травму», – раскрывают фабулу дела в СУ СК ЯНАО.

В 2017 и 2019 годах судами в отношении обвиняемого были вынесены обвинительные приговоры за совершение аналогичных преступлений в отношении детей.

Теперь мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетних, совершённые в отношении двух или более лиц).

Силовики просят родителей внимательнее относиться к переменам настроения детей, следить за их страницами в соцсетях. Тревожным сигналом может стать внезапная замкнутость подростка, молчаливость, желание побыть в одиночестве.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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